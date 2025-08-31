Formazioni ufficiali Lazio Verona: così Sarri e Zanetti

Formazioni ufficiali Lazio Verona, vediamo le scelte di Maurizio Sarri e Paolo Zanetti per la seconda giornata di Serie A allo Stadio Olimpico

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida tra Lazio e Verona, match valido per la seconda giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per le 20:45 di stasera, con la squadra di casa che cerca un riscatto immediato dopo la sconfitta subita contro il Como all’esordio.

La Lazio di mister Maurizio Sarri deve lasciarsi alle spalle un avvio di campionato non privo di difficoltà, anche a causa di un mercato estivo che non ha soddisfatto appieno le aspettative. Di fronte ci sarà il Verona di Paolo Zanetti, che arriva a Roma con un punto in tasca, conquistato contro l’Udinese nella prima giornata, e una vittoria in Coppa Italia contro il Cerignola.

L’atmosfera all’Olimpico si preannuncia elettrica, con oltre 40.000 spettatori previsti, di cui 29.136 abbonati e 11.000 biglietti venduti. L’entusiasmo della tifoseria è tangibile, tanto che è stato organizzato un corteo pacifico con ritrovo a Ponte Milvio alle 19:30, per accompagnare la squadra allo stadio.

La Lazio deve fare dell’Olimpico il suo fortino, mentre il Verona cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa per continuare a muovere la classifica. L’esito di questa partita è cruciale per entrambe le formazioni, che puntano a un cambio di rotta in questo inizio di stagione.

Formazioni ufficiali Lazio Verona:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Belahyane, Hysaj, Basic, Lazzari, Cataldi

Allenatore: Maurizio Sarri

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Bradaric; Harroui; Giovane, Sarr

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Belghali, Slotsager, Kastanos, Mosquera, Niasse, Bella Kotchap, Ajayi, El Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti