Formazioni ufficiali Lazio Parma: le scelte dei due allenatori Gattuso e Gilardino – Lazio News 24

Formazioni ufficiali Lazio Parma: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per l’8a giornata del campionato di Serie A 2026/2027

Ci siamo quasi! Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra la Lazio di Gennaro Gattuso e il Parma di Alberto Gilardino. Vi riportiamo le decisioni dei tecnici per la gara dell’8a giornata del campionato di Serie A 2026/2027. Le scelte:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso

PARMA (5-3-2): Corvi; Drobnic, Troilo, Diego Carlos; Delprato, Ordonez, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Touré. Allenatore: Alberto Gilardino.

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