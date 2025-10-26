Connect with us

Formazioni ufficiali Lazio Juventus, le scelte in vista del match di oggi

15 minuti ago

Mg Madrid (Spagna) 13/12/2023 - Champions League / Atletico Madrid-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
Mg Madrid (Spagna) 13/12/2023 - Champions League / Atletico Madrid-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formazioni ufficiali Lazio Juventus, le scelte dei due allenatori in vista del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026

Le formazioni ufficiali di Lazio Juventus, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Sarri e Tudor per la sfida.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO:

JUVENTUS(3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Vlahovic. Allenatore Tudor

