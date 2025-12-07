News
Formazioni ufficiali Lazio Bologna, le scelte di Sarri e Italiano per il match delle 18
Formazioni ufficiali Lazio Bologna, i due tecnici hanno reso note le scelte per il match delle 18. Ecco quali saranno i giocatori che scenderanno in campo
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Cancellieri, Dia. All.: Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disp.: Franceschelli, Pessina, De Silvestri, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Sulemana, Fabbian, Ferguson; Bernardeschi, Dallinga, Dominguez, Immobile, Rowe. All. Italiano.