Formazioni ufficiali Italia Estonia: le scelte di Gattuso su Zaccagni e Rovella. Il ct ha schierato il suo primo undici

Ecco le formazioni ufficiali per l’importante sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo tra Italia ed Estonia. Per il suo esordio sulla panchina della Nazionale, il nuovo commissario tecnico Gennaro Gattuso sceglie un approccio decisamente offensivo, puntando su un undici di grande qualità tecnica e spinta.

Il modulo scelto è un 4-2-3-1 che vede come terminale offensivo Mateo Retegui. A supportarlo, in un terzetto di trequartisti molto dinamico, ci saranno Matteo Politano sulla destra, il laziale Mattia Zaccagni a sinistra e, a sorpresa, Moise Kean in posizione centrale, pronti a non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. La cerniera di centrocampo è affidata alla classe e alla grinta di Nicolò Barella e Sandro Tonali, chiamati a un doppio lavoro di costruzione e interdizione. In difesa, davanti al capitano Gianluigi Donnarumma, la coppia centrale sarà formata da Riccardo Calafiori e Alessandro Bastoni, mentre sulle fasce agiranno Giovanni Di Lorenzo a destra e Federico Dimarco a sinistra, pronti a garantire spinta costante.

Anche l’Estonia, guidata dal CT Jürgen Henn, si schiera con un modulo speculare. La direzione della gara è affidata all’arbitro portoghese Joao Pinheiro.

Di seguito, gli schieramenti completi:

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui.

A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, Pio Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Mancini.

ESTONIA (4–2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen.