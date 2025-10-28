Formazioni Pisa Lazio, quale sarà lo schieramento di mister Sarri? Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Formazioni Pisa Lazio: le probabili scelte di Gilardino e Sarri per la sfida dell’Arena Garibaldi

La partita Pisa-Lazio, valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2025-2026, si giocherà giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Una sfida interessante tra due squadre che vivono momenti diversi, ma entrambe desiderose di proseguire il proprio percorso con un risultato positivo. Le formazioni Pisa Lazio offrono spunti interessanti, soprattutto per via delle assenze che ancora condizionano la rosa biancoceleste.

Le probabili formazioni Pisa Lazio: il Pisa di Gilardino

PISA (3-4-1-2): Semper; Canestrelli, Bonfanti, Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Bonfanti; Tramoni; Meister, Nzola.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Reduce dal prestigioso pareggio ottenuto a San Siro contro il Milan, il Pisa arriva con entusiasmo alla sfida contro la Lazio. Gilardino sembra orientato a confermare il suo classico 3-4-1-2, puntando sulla solidità difensiva e sulla rapidità in ripartenza. In difesa rientrano Canestrelli e Caracciolo, mentre al posto dell’infortunato Albiol ci sarà Bonfanti. A centrocampo, Touré e Aebischer dovrebbero garantire equilibrio e dinamismo, mentre Tramoni agirà da trequartista alle spalle della coppia offensiva formata da Meister e Nzola. L’Arena Garibaldi si prepara a un grande colpo d’occhio, con il pubblico di casa pronto a spingere i nerazzurri verso un nuovo risultato di prestigio.

Le probabili formazioni Pisa Lazio: la Lazio di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Nonostante le assenze pesanti che ancora affliggono la rosa, Sarri punta sulla continuità dopo la convincente vittoria contro la Juventus. Nelle formazioni Pisa Lazio, la squadra biancoceleste si presenta con il suo tradizionale 4-3-3, guidato dal trio offensivo formato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Basic, sempre più imprescindibile nel centrocampo laziale, agirà accanto a Guendouzi e Cataldi, mentre in difesa si conferma la coppia centrale Romagnoli-Gila. Lazzari e Marusic presidieranno le corsie esterne, con la possibile alternativa di Pellegrini dal primo minuto.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO