 Serie A, le formazioni di Genoa Juve: le scelte del match - Lazio News 24
Connect with us

News

Serie A, le formazioni di Genoa Juve: le scelte del match

News

Calciomercato Lazio, Simic obiettivo per gennaio? Le utlime novità

News

Calciomercato Lazio, Basic andrà via dalla squadra biancoceleste? Le ultime novità

News

Lazio Verona LIVE 3-0: tripudio Sarri, inizia il secondo tempo!

News

Lazio Verona, un uomo di Sarri ha una voglia 'pazza' di riscatto: il motivo e di chi si tratta

News

Serie A, le formazioni di Genoa Juve: le scelte del match

Lazio news 24

Published

7 ore ago

on

By

Vieira
Vieira

Serie A, formazioni ufficiali Genoa Juve: le scelte di Vieira e Igor Tudor

Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Genoa Juve (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Yildiz, Conceicao; David. A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Rugani, Koopmeiners, Kostic, McKennie, Vlahovic, Gonzalez, Adzic.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigaard, Vazquez, Martin; Frendrup, Stanciu; Masini, Carboni, Ellertsson; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Vitinha, Messias, Gronbaek, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Cuenca, Fini, Venturino

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.