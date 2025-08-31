Serie A, le formazioni di Genoa Juve: le scelte del match - Lazio News 24

News
Serie A, le formazioni di Genoa Juve: le scelte del match
Serie A, formazioni ufficiali Genoa Juve: le scelte di Vieira e Igor Tudor
Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Genoa Juve (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Joao Mario; Yildiz, Conceicao; David. A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Rugani, Koopmeiners, Kostic, McKennie, Vlahovic, Gonzalez, Adzic.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigaard, Vazquez, Martin; Frendrup, Stanciu; Masini, Carboni, Ellertsson; Colombo. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Vitinha, Messias, Gronbaek, Malinovskyi, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Marcandalli, Cuenca, Fini, Venturino