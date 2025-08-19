 Formazioni Como Lazio, gli schieramenti possibili per quanto riguarda il match - Lazio News 24
Formazioni Como Lazio, gli schieramenti possibili per quanto riguarda il match

Roma 27/08/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formazioni Como Lazio: le probabili scelte di Fabregas e Sarri per l’esordio in Serie A

Dopo un precampionato ricco di test ma segnato da polemiche e tensioni, la Lazio è pronta a scendere in campo per il debutto stagionale in Serie A. L’appuntamento è fissato per domenica 24 agosto alle 18:30, quando i biancocelesti faranno visita al Como allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Cresce dunque l’attesa per il primo confronto ufficiale tra Cesc Fabregas e Maurizio Sarri, in un match che promette subito scintille. Ecco le Formazioni Como Lazio, con tutte le novità e le possibili sorprese.

Formazioni Como Lazio: i probabili undici scelti da Fabregas

Per la sua prima in Serie A come allenatore, Fabregas dovrebbe confermare il 4-3-3 visto durante il precampionato. Tra i pali ci sarà Butez, con una linea difensiva composta da Vojvoda e Moreno sulle fasce, mentre al centro spazio alla coppia Kempf-Ramon.

A centrocampo, l’ex blaugrana Sergi Roberto agirà da regista, affiancato da Da Cunha e dal giovane talento Nico Paz come mezzali. In avanti, il tridente vedrà Diao e Rodriguez larghi, con Douvikas pronto a fare da riferimento offensivo. Un undici competitivo per mettere subito alla prova le ambizioni del club lariano.

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Moreno; Da Cunha, Sergi Roberto, Paz; Diao, Douvikas, Rodriguez.
Allenatore: Cesc Fabregas.

Lazio, formazioni e assenze: Sarri si affida al blocco precampionato

Sul fronte biancoceleste, le Formazioni Como Lazio vedono Sarri orientato verso la squadra-tipo provata nelle sei amichevoli estive. Confermato Provedel tra i pali, davanti a lui la difesa a quattro composta da Lazzari, Gila, Provstgaard e Nuno Tavares.

A centrocampo il regista sarà Rovella, con Guendouzi e Dele-Bashiru come mezzali. In attacco, Zaccagni e Cancellieri agiranno sugli esterni a supporto di Castellanos, attualmente in vantaggio su Dia. Assenti sicuri Romagnoli (squalificato), Patric e Gigot. Recuperabili invece Belahyane e Vecino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
Allenatore: Maurizio Sarri.

Formazioni Como Lazio: un match da non perdere

Le Formazioni Como Lazio delineano due squadre pronte a darsi battaglia. Un test subito importante per la Lazio, ma anche una sfida storica per il Como, tornato tra i grandi.

