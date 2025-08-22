Formazioni Como Lazio, ecco le probabili scelte di mister Sarri e Fabregas - Lazio News 24

Formazioni Como Lazio: le probabili scelte di Fabregas e Sarri per l’esordio in Serie A. La situazione

La Serie A 2025/2026 è pronta a prendere il via anche per Como e Lazio, protagoniste domenica 24 agosto alle ore 18:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Entrambe le squadre arrivano al primo appuntamento ufficiale con interrogativi e aspettative differenti: da una parte il Como di Cesc Fabregas, che affronta la seconda stagione consecutiva nella massima serie con grandi ambizioni; dall’altra la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un’estate complicata tra mercato bloccato e contestazioni.

Il focus, inevitabilmente, è ora tutto sulle formazioni di Como-Lazio, con i due tecnici pronti a schierare le formazioni tipo provate durante il precampionato.

Formazioni Como Lazio: le probabili scelte di Fabregas

Il Como dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 collaudato. Secondo le ultime indicazioni, tra i pali ci sarà Butez, protetto da una linea difensiva formata da Vojvoda e Moreno sugli esterni, con Kempf e Ramon al centro. A centrocampo spazio all’esperienza di Sergi Roberto, regista con compiti di impostazione, supportato da Da Cunha e Nico Paz come mezzali.

Nel tridente offensivo, Douvikas sarà il punto di riferimento centrale, affiancato da Diao a destra e Rodriguez a sinistra. Un undici aggressivo e dinamico, costruito da Fabregas per affrontare una Lazio solida ma ancora in rodaggio.

Probabile formazione Como (4-3-3): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Moreno; Da Cunha, Sergi Roberto, Paz; Diao, Douvikas, Rodriguez.

Allenatore: Cesc Fabregas.

Lazio, formazione tipo per l’esordio

Anche Sarri si affida al 4-3-3, schierando la formazione più rodata delle sei amichevoli estive. In porta ci sarà Provedel, con Gila e Provstgaard al centro della difesa, affiancati da Lazzari e Nuno Tavares sulle corsie laterali. In mediana agirà Rovella, affiancato da Guendouzi e Dele-Bashiru.

In attacco, Castellanos è in vantaggio su Dia per partire dal primo minuto, con Cancellieri e Zaccagni ai suoi lati. Assenti sicuri saranno Gigot, Patric e lo squalificato Romagnoli, mentre Vecino e Belahyane sperano nel recupero last minute.

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Le formazioni di Como-Lazio promettono equilibrio e spettacolo in un match che sarà già un primo test importante per entrambe.