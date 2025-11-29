Formazioni ufficiali Milan Lazio, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giornata di Serie A. Sarri scioglie i dubbi

 Formazioni ufficiali Milan Lazio, le scelte dei due tecnici
Sarri
As Roma 30/10/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Formazioni ufficiali Milan Lazio, le scelte di Sarri per il match della tredicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 al San Siro

Le formazioni ufficiali di Milan Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 a San Siro.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN LAZIO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri

