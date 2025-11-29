Formazioni ufficiali Milan Lazio, le scelte dei due tecnici per il match della tredicesima giornata di Serie A. Sarri scioglie i dubbi

News
Le formazioni ufficiali di Milan Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45 a San Siro.
FORMAZIONI UFFICIALI MILAN LAZIO
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek. All. Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Belahyane, Pedro, Noslin, Dele-Bashiru, Castellanos. All. Sarri