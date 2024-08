Folorunsho Lazio, il RETROSCENA: l’ultima offerta è stata RESPINTA dal Napoli. Cosa prevedeva

Folorunsho Lazio, il retroscena sul mancato arrivo in biancoceleste. Respinta l’ultima offerta al Napoli: i dettagli

Come riferito da Alfredo Pedullà, l’ultimo tentativo del calciomercato Lazio di arrivare a Michael Folorunsho è stato come prevedibile respinto dal Napoli, che alla fine non ha più ceduto il giocatore accostato per settimane al club biancoceleste.

Dalla Capitale ci avevano riprovato, presentando una proposta di prestito gratuito con diritto di riscatto, comprensibilmente respinta dalla società campana che chiedeva un altro tipo di sforzo per chiudere l’affare.