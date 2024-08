Folorunsho Lazio, il Napoli lo OFFRE ad un’altra squadra, le ULTIME

Folorunsho Lazio, il Napoli sta pensando di inserirlo in un’altra trattativa come contropartita tecnica, ma lui vuole solo i biancocelesti

Giorni frenetici per il calciomercato del Napoli: in attesa di capire l’evoluzione delle trattative per McTominay e Gilmour, i partenopei stanno valutando anche il nome di Amrabat.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli starebbe pensando di inserire nella trattativa anche Michael Folorunsho, anche se non sembra una pista percorribile, visto che l’ex Verona ha già dato l’ok alla Lazio. Il centrocampista marocchino potrebbe comunque arrivare a Napoli in una trattativa singola.