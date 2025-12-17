Floriani Mussolini Lazio, la prima da ex per l’esterno della Cremonese. Possibile un ritorno a giugno? Le ultimissime

Floriani Mussolini Lazio: la prima da ex per l’esterno potrebbe essere anche quella giusta per valutare con attenzione un suo ritorno

Manca sempre meno alla sfida tra Lazio e Cremonese, un appuntamento che va oltre il semplice valore dei tre punti. All’Olimpico, infatti, il match rappresenterà anche un banco di prova importante in ottica futura per la società biancoceleste. Tra i protagonisti più attesi della serata spicca il nome di Floriani Mussolini, una combinazione che inevitabilmente cattura l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Romano Floriani Mussolini potrebbe infatti esordire all’Olimpico con la maglia della Cremonese proprio contro la Lazio, il club in cui è cresciuto e si è formato calcisticamente. Un incrocio dal forte valore simbolico, che rende la partita ancora più speciale per l’esterno classe 2003.

Il percorso di Floriani Mussolini alla Lazio affonda le radici nel settore giovanile biancoceleste, dove il giocatore ha completato gran parte della trafila. Le sue qualità gli hanno permesso di ottenere anche alcune convocazioni in Prima Squadra nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. Nonostante ciò, l’esordio ufficiale con l’aquila sul petto non è mai arrivato, spingendo il club a valutare soluzioni alternative per favorirne la crescita.

La prima tappa lontano da Formello è stata il prestito al Pescara in Serie C, un’esperienza utile per accumulare minuti e maturità. Il vero salto di qualità, però, arriva nella stagione successiva con la Juve Stabia in Serie B. Qui Floriani Mussolini riesce a mettersi in evidenza con continuità, tanto da convincere il club campano a riscattarlo a fine stagione. La Lazio, tuttavia, decide di esercitare immediatamente il controriscatto, tornando così in possesso del cartellino del giocatore.

In estate, la storia di Floriani Mussolini alla Lazio vive un nuovo capitolo. L’esterno lascia nuovamente la Capitale per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto alla neopromossa Cremonese. Una scelta mirata, che gli consente finalmente di confrontarsi con la Serie A e con il calcio che conta, in un contesto pronto a offrirgli spazio e responsabilità.

La sfida dell’Olimpico sarà quindi un momento chiave. I riflettori saranno puntati su Floriani Mussolini, osservato speciale non solo dai tifosi, ma anche da Maurizio Sarri e dalla dirigenza biancoceleste. Contro il suo passato, in uno stadio che conosce bene, il giovane esterno si giocherà una partita dal valore doppio. Un vero e proprio esame per capire se, nella Lazio del futuro, ci potrà essere spazio anche per lui e se il percorso di Floriani Mussolini e la Lazio potrà ricongiungersi definitivamente.