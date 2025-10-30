Flaminio Lazio, l’onorevole Santori: «Lotito non ha ancora presentato il progetto. Ecco i passi da seguire per dare lo stadio ai biancocelesti»

Flaminio Lazio: il punto sulla situazione del nuovo stadio biancoceleste. Lotito sogna di giocare in questo impianto, ma la strada è lunga.

Il tema Flaminio Lazio continua a tenere banco tra i tifosi biancocelesti, che da anni sognano di vedere la propria squadra in una casa tutta sua, diversa dallo Stadio Olimpico. Lo storico impianto capitolino, progettato dai Nervi e oggi in stato di abbandono, resta al centro di discussioni e speranze. Per fare chiarezza sull’attuale situazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l’Onorevole Fabrizio Santori, consigliere comunale di Roma Capitale.

Nessun progetto ufficiale presentato

«Ufficialmente non è ancora pervenuto nessun documento all’amministrazione», ha dichiarato Santori. «Il presidente Lotito ha manifestato la volontà di recuperare lo stadio Flaminio , ma per ora esistono soltanto rendering e dichiarazioni di intenti. Manca ancora il progetto tecnico di fattibilità e il piano economico-finanziario, elementi fondamentali per poter avviare la conferenza dei servizi».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Queste parole riportano la discussione su un piano concreto: senza documentazione ufficiale, l’iter per la riqualificazione dello stadio non può procedere. Il progetto Flaminio Lazio resta quindi fermo ai blocchi di partenza, nonostante l’interesse del club e la disponibilità del Comune a collaborare.

La proposta di diritto di superficie

Santori ha poi chiarito un punto cruciale: «La Lazio ha presentato una nuova proposta di diritto di superficie. Inizialmente si parlava di una concessione per 99 anni, ma con questa formula il terreno rimarrebbe di proprietà comunale, mentre la struttura verrebbe gestita dal club. È un passo avanti, ma di fatto la società è ripartita da zero».

L’amministrazione capitolina, ha aggiunto, sta valutando l’ipotesi di un bando pubblico per accelerare le procedure, ma al momento si attende una mossa concreta da parte della società biancoceleste. «La Lazio – ha concluso – deve semplicemente fare un passo formale: mandare una PEC con la documentazione richiesta».

Tra speranze e attesa

Al momento, la differenza tra le due realtà calcistiche romane è evidente: mentre il progetto per il nuovo stadio della Roma prevede la posa della prima pietra entro il 2027, la Lazio è ancora ferma in fase preliminare. Il sogno Flaminio, però, non è tramontato: tifosi e istituzioni attendono segnali concreti, nella speranza che presto il glorioso impianto possa rinascere e tornare a colorarsi di biancoceleste.

Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.