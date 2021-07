Flaminio Lazio, i 20 paletti da rispettare nel progetto

Prende sempre più corpo l’ipotesi Flaminio per la Lazio. Ma ci sarebbero dei paletti da rispettare, fissati dal Comune

L’ipotesi stadio Flaminio per la Lazio sembra essere un’idea che starebbe prendendo sempre più corpo. Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il patron Claudio Lotito avrebbe giàavuto i primi contatti con il comune di Roma. L’idea sarebbe quella di una ristrutturazione, per arrivare 40mila posti. L’amministrazione capitolina, aperta al dialogo, avrebbe però fissato 20 punti da rispettare nel piano di conservazione. Ecco quali: