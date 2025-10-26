Connect with us

News

Flaminio Lazio, Lotito in attesa di Gualtieri: ipotesi cessione al club biancoceleste! Tutti i dettagli

News

Lazio, per battere la Juve servirà un miracolo? Ecco l'opinione editoriale

News

Lazio, indagini sul rapporto ultras-calciatori: nel mezzo anche qualche biancoceleste

News

Calciomercato Lazio, Sarri prepara le prossime mosse. Cosa ha richiesto?

News

Convocati Lazio, la lista di Maurizio Sarri in vista della gara contro la Juve

News

Flaminio Lazio, Lotito in attesa di Gualtieri: ipotesi cessione al club biancoceleste! Tutti i dettagli

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Stadio Flaminio

Flaminio Lazio, Lotito attende il via libera di Gualtieri: sul tavolo la vendita alla società biancoceleste. I dettagli

Il progetto di riportare la Lazio al Flaminio resta vivo. L’obiettivo è sempre lo stesso: trasformare l’impianto firmato dai Nervi nella nuova casa biancoceleste. Ma la strategia di Claudio Lotito è cambiata.

Non più la strada della concessione, come nel caso della Roma a Pietralata, bensì quella del diritto di superficie, sul modello di Milano e Udine. Tutto, però, dipende dalla politica: per liberare il Flaminio serve una richiesta formale al Comune.

Se arrivasse il via libera, si aprirebbero due scenari:

  • Vendita diretta: la Lazio acquisterebbe lo stadio al prezzo fissato dal Demanio o dall’Agenzia delle Entrate.
  • Diritto di superficie: il Comune resterebbe proprietario, ma affiderebbe l’impianto alla Lazio per la ristrutturazione, in cambio di un corrispettivo economico.

La teoria sembra semplice, la pratica molto meno. La decisione è nelle mani del sindaco Gualtieri e del presidente Lotito. Nei prossimi giorni, dopo l’analisi del dossier dell’avvocatura capitolina, partirà il confronto decisivo.

Per Lotito, l’operazione avrebbe un doppio valore: patrimonializzare lo stadio e inserirlo a bilancio, rafforzando così il club sia dal punto di vista economico che dell’attrattiva sul mercato.

LEGGI ANCHE – Lazio, l’intervista di Zaccagni: «Non sono ancora al 100% ma questa settimana ho trovato continuità. Idolo? Del Piero, avevo il suo poster»

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.