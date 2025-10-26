Flaminio Lazio, Lotito in attesa di Gualtieri: ipotesi cessione al club biancoceleste! Tutti i dettagli

Flaminio Lazio, Lotito attende il via libera di Gualtieri: sul tavolo la vendita alla società biancoceleste. I dettagli

Il progetto di riportare la Lazio al Flaminio resta vivo. L’obiettivo è sempre lo stesso: trasformare l’impianto firmato dai Nervi nella nuova casa biancoceleste. Ma la strategia di Claudio Lotito è cambiata.

Non più la strada della concessione, come nel caso della Roma a Pietralata, bensì quella del diritto di superficie, sul modello di Milano e Udine. Tutto, però, dipende dalla politica: per liberare il Flaminio serve una richiesta formale al Comune.

Se arrivasse il via libera, si aprirebbero due scenari:

Vendita diretta : la Lazio acquisterebbe lo stadio al prezzo fissato dal Demanio o dall’Agenzia delle Entrate.

: la Lazio acquisterebbe lo stadio al prezzo fissato dal Demanio o dall’Agenzia delle Entrate. Diritto di superficie: il Comune resterebbe proprietario, ma affiderebbe l’impianto alla Lazio per la ristrutturazione, in cambio di un corrispettivo economico.

La teoria sembra semplice, la pratica molto meno. La decisione è nelle mani del sindaco Gualtieri e del presidente Lotito. Nei prossimi giorni, dopo l’analisi del dossier dell’avvocatura capitolina, partirà il confronto decisivo.

Per Lotito, l’operazione avrebbe un doppio valore: patrimonializzare lo stadio e inserirlo a bilancio, rafforzando così il club sia dal punto di vista economico che dell’attrattiva sul mercato.

