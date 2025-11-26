Flaminio Lazio, ok dell’Avvocatura capitolina per il diritto di superficie: primo passo per i biancocelesti verso la nuova casa! I dettagli

Flaminio Lazio, ok dell’Avvocatura capitolina. Lotito ottiene il parere positivo: lo stadio potrebbe diventare la nuova casa biancoceleste

Un importante passo in avanti per il progetto della Lazio di ottenere il diritto di superficie per 99 anni sull’area del Flaminio. Nelle ultime ore, infatti, è arrivato il parere positivo dell’Avvocatura capitolina, che ha dichiarato la richiesta avanzata da Claudio Lotito giuridicamente percorribile. La notizia è stata confermata da Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, che ha comunicato l’esito favorevole dei legali del Campidoglio direttamente al presidente biancoceleste.

Questa decisione rappresenta uno dei due passaggi fondamentali nella lunga e complessa trattativa per il futuro del Flaminio. Tuttavia, il cammino non è ancora privo di ostacoli. Il prossimo nodo da affrontare riguarda la Soprintendenza, che ha vincolato lo stadio come monumento nazionale. Per poter procedere, la Lazio dovrà presentare il progetto preliminare, permettendo così di verificare se sarà possibile superare tale vincolo e scongiurare eventuali ricorsi della Fondazione Nervi e dei comitati cittadini.

Il club biancoceleste dovrà seguire lo stesso iter burocratico della Roma per il progetto di Pietralata, che prevede: conferenza dei servizi preliminare, dichiarazione di pubblico interesse da parte dell’Assemblea capitolina, presentazione del progetto definitivo, e infine la conferenza dei servizi decisoria. Nonostante il percorso sia ancora lungo, il parere favorevole ottenuto è un passo decisivo nella giusta direzione, e segna un punto di svolta importante per il futuro della Lazio e del suo stadio.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale