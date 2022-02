Fiorentina Lazio, Sarri sorprende: Lazzari titolare al posto di Hysaj

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarri sorprende tutti e contro la Fiorentina decide di schierare dal primo minuto Manuel Lazzari al posto di Hysaj

Sorpresa nell’undici iniziale della Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri ha deciso di schierare dal primo minuto Manuel Lazzari anziché Hysaj.

Probabile che il tecnico biancoceleste abbia optato per questa scelta per limitare le discese offensive sia di Sottil che di Biraghi. In campionato l’esterno ex SPAL non veniva schierato titolare dal 4-4 contro l’Udinese.