Fiorentina, Antognoni: «La Lazio può rappresentare un modello, per noi sarà un bel test!»

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha parlato anche dell’impegno con la Lazio nell’intervista a Tuttosport

Dopo l’impegno in Europa League contro il Celtic, la Lazio dovrà vedersela con la Fiorentina in campionato. Il match è in programma domenica sera al Franchi. A qualche giorno dalla partita, Giancarlo Antognoni, intervistato da Tuttosport, ha parlato anche della sfida con i biancocelesti: «Sarà un test significativo per la Fiorentina contro una squadra forte, collaudata, che in questi anni ha saputo vincere inserendosi tra la Juventus e il Napoli. Può rappresentare un modello».