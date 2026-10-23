La filosofia di Gattuso a Formello: puntualità e rispetto reciproco alla base del nuovo corso biancoceleste

Lazio, la ricetta di Gattuso tra serate libere e sincerità: conta solo dare il massimo sul manto erboso. Ecco quanto emerso in conferenza

Mentre cresce l’attesa per l’imperdibile appuntamento in programma domani alle ore 20:45 sul campo dello stadio Olimpico, la 8a giornata di Serie A si accende grazie alle dichiarazioni senza filtri rilasciate dalla guida tecnica dei capitolini.

L’allenatore della Lazio ha presentato la sfida contro il Parma intervenendo in conferenza stampa e affrontando diversi temi legati alla gestione del gruppo, alla disciplina e alla mentalità che pretende dai suoi calciatori in vista della delicata gara di campionato!

Ultimissime Lazio LIVE: la conferenza di Gattuso e il racconto della gara della Primavera

Il valore della puntualità e del rispetto delle regole per Gennaro Gattuso nella Lazio

Entrando nel merito dei concetti espressi, Gennaro Gattuso ha voluto rimarcare con assoluta fermezza l’importanza di pilastri fondamentali come il rispetto e la puntualità, definendo gli orari un elemento imprescindibile per evitare che lo spogliatoio si trasformi in un circo.

Sulla stessa linea di pensiero, l’allenatore ha spiegato che preferisce di gran lunga la totale onestà da parte dei suoi tesserati, ammettendo che accetta persino che un giocatore confessi di aver fatto tardi la sera, purché vi sia sincerità. Al contempo, il mister ha ribadito che non permette a nessuno di rovinare una seduta di lavoro sul campo, sottolineando che eventuali battibecchi si esauriscono nel giro di un’ora senza lasciare strascichi.

Il rapporto con i calciatori e l’uso dei dispositivi mobili secondo Gennaro Gattuso

La conferenza si è poi spostata sull’evoluzione generazionale e sulle abitudini dei ragazzi moderni, evidenziando le differenze rispetto al passato. Commentando le abitudini della squadra, il tecnico ha osservato che oggi i ragazzi vivono perennemente con il telefono in mano per occuparsi delle proprie cose, una dimensione che per lui in passato era assolutamente impensabile.

Pur mostrando apertura all’ascolto quando i membri della rosa manifestano stanchezza, il mister ha preteso massima dedizione quando si tratta di sudare sul campo e seguire le indicazioni dello staff.

La linea intransigente sul lavoro e l’approccio richiesto da Gennaro Gattuso alla Lazio

L’attenzione poi si è focalizzata sulla serietà professionale e sulla totale dedizione pretesa durante ogni singolo allenamento settimanale in vista del match di Serie A. L’allenatore ha chiarito che non intende tollerare alcuna lamentela quando richiede con forza determinati comportamenti, evidenziando che non esistono mezze misure o compromessi su cui poter transigere.

Sottolineando che sul lavoro in cui crede non si baratta mai nulla, il tecnico della Lazio ha concluso ribadendo che le consegne vanno eseguite e portate a termine nel modo migliore possibile per garantire il massimo rendimento della squadra!