Filippo Inzaghi: «Anno prossimo sfida con Simone? Spero che abbia pietà di me...»

L’ex attaccante del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di quelle che saranno le sfide contro suo fratello Simone

Filippo Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la promozione del suo Pisa in Serie A, dove si è soffermato anche su quelle che saranno le prossime sfide contro l’ex allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, fratello di Pippo.

LE PAROLE – Sono contentissimo di aver trovato una società con cui poter lavorare con serenità. Poi chiaramente bisogna mettersi al tavolo e parlare, io come la società so che la Serie A è difficile, ma non vedo motivi per non proseguire insieme. Su Simone io non avevo dubbi; in 3 anni ha portato per due volte l’Inter in finale di Champions. L’anno prossimo ci sarà la sfida tra fratelli? Speriamo abbia pietà di me.