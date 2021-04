Fifa 21, un calciatore della Lazio inserito nel Team of the Week FOTO

Ciro Immobile è stato inserito nel Team of the Week di Fifa 21, celebre videogioco di simulazione calcistica

Come ogni mercoledì alle 19.00, il celebre videogioco Fifa 21 ha comunicato il consueto Team of the Week, una squadra composta dai migliori giocatori della settimana.

La doppietta contro il Benevento non è passata inosservata a EA Sports, che ha premiato Ciro Immobile inserendo nello speciale gruppo di calciatori con un overall di 89. Una soddisfazione in più per il centravanti biancoceleste.