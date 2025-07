Fenerbahce Lazio, ecco quale sarà la voce che racconterà la prossima amichevole dei biancocelesti su Dazn

Fenerbahce Lazio, ecco quale sarà la prima voce che racconterà l’ amichevole dei biancocelesti su Dazn. I dettagli

La Lazio si prepara per il terzo impegno estivo della sua preseason, un appuntamento di prestigio che vedrà i biancocelesti affrontare il Fenerbahce mercoledì 30 luglio alle ore 19:30 (orario italiano), presso il suggestivo Fenerbahçe Ülker Stadyumu di Istanbul. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, con il racconto affidato alla voce esperta del giornalista sportivo Alberto Santi, noto per la sua analisi precisa e coinvolgente.

Test importante per la Lazio di Maurizio Sarri

Dopo le prime uscite contro la formazione Primavera e l’Avellino, la Lazio affronta un test internazionale contro una squadra solida e ben organizzata. Alla guida del club turco c’è José Mourinho, uno degli allenatori più titolati della storia del calcio. Lo “Special One”, ex tecnico di Inter, Real Madrid e Chelsea, ha portato la sua esperienza e il suo carisma in Turchia, trasformando il Fenerbahce in una compagine competitiva sia in patria che in Europa.

Focus sui protagonisti in campo

Sarri, tecnico ex Juve, Napoli e Chelsea con una visione tattica aggressiva e verticale, avrà l’opportunità di sperimentare nuove soluzioni in vista della stagione 2025/26. Tra i possibili protagonisti della sfida spicca Zaccagni, capitano biancoceleste, pronto a guidare l’attacco con la sua fame di gol e la sua leadership. Al centrocampo, occhi puntati anche su Cataldi, regista dalle geometrie raffinate, mentre al suo fianco potrebbe trovare spazio Nicolò Rovella, in cerca di conferme.

Un’occasione per valutazioni tecniche e crescita

Il match contro il Fenerbahce rappresenta non solo una prova sportiva, ma anche un’opportunità per misurarsi contro una realtà internazionale e valutare la condizione fisica e mentale del gruppo. La società capitolina punta a mettere a punto i meccanismi tattici in vista dell’inizio della Serie A e delle competizioni europee.