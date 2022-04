Felipe Anderson: «Stiamo lavorando sulla mia continuità, il carattere...»

Felipe Anderson è intervenuto nel post partita della sfida vinta dalla Lazio contro il Genoa: queste le sue parole

Felipe Anderson dopo la gara vinta contro il Genoa è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: ecco le sue parole.

CONTINUITA’ – «Stiamo lavorando sulla mia continuità, è molto importante per la mia carriera. Quello che voglio di più è però aiutare la squadra in entrambe le fasi. Oggi c’era da lottare e ce l’abbiamo fatta.»

100 PRESENZE – «Sono molto felice di questo traguardo, spero di farne altre 100. Questa vittoria ci da una grande carica, abbiamo interpretato benissimo la sfida. Tre punti fondamentali»

EPISODIO CONTRO L’INTER DELL’ANDATA – «L’episodio contro l’Inter dell’andata è arrivato in un momento positivo per noi ma dopo ho avuto un calo fisico. Non c’entra nulla il carattere, ho vissuto momenti sia brutti che belli qui, se non avessi carattere non sarei mai tornato. L’inizio non è stato facile, ma ora stiamo lottando. Una persona che non ha carattere non reagisce in questo modo.»