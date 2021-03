Fascetti: «Immobile un’altra persona in Nazionale, alla Lazio è fantastico»

Eugenio Fascetti, ex allenatore della Lazio, ha commentato le prestazioni di Immobili con la maglia della Nazionale: ecco le sue parole

Eugenio Fascetti, ex allenatore storico della Lazio, è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per analizzare l’Italia di Mancini e – soprattutto – il rendimento di Immobile. Ecco le sue parole:

IMMOBILE – «Mi sembra un’altra persona in Nazionale. Con la Lazio è fantastico, mentre quando gioca con l’Italia è diverso. Chiellini? È una bestia, ad un giocatore come lui non rinuncerei mai. Chiellini è nato giocando ad uomo, è importante per l’economia del gioco azzurro».



COSTRUZIONE DAL BASSO – «Non mi piace quando si costruisce da dietro, si perde troppo tempo. Tutti questi passaggi al portiere, sugli esterni, non hanno senso. Non capisco perché tornare al portiere e metterci un’eternità ad arrivare in porta. Il centrocampo dell’Italia è abbastanza buono, non ho capito un certo tipo di gioco fatto ieri dai centrocampisti. Non mi sono piaciuti Verratti e Barella ma ne abbiamo di giocatori forti a centrocampo, penso a Jorginho. A centrocampo stiamo bene, il problema è davanti».