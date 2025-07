Fantacalcio 2025/26: ecco il listone ufficiale, ruoli aggiornati e sorprese nei reparti (anche in casa Lazio)

Fantacalcio 2025/26: il listone ufficiale, ruoli aggiornati e sorprese nei reparti (anche in casa Lazio). Tutti gli aggiornamenti

È stato reso pubblico il nuovo listone ufficiale di Leghe Fantacalcio per la stagione di Serie A 2025/26, il riferimento fondamentale per migliaia di fantallenatori italiani pronti a pianificare le proprie strategie in vista delle aste. Il documento contiene i ruoli aggiornati e le valutazioni dei calciatori protagonisti del prossimo campionato, offrendo spunti preziosi per chi mira a costruire una rosa competitiva.

Ruoli e valutazioni: come cambia la prospettiva tattica L’aggiornamento dei ruoli inciderà profondamente sulla costruzione delle squadre. Fantallenatori e analisti sono già all’opera per individuare i reparti da rinforzare e i nomi su cui puntare. L’asse portante di ogni rosa, dal portiere di fiducia fino al bomber da doppia cifra, viene valutato con attenzione grazie al nuovo quadro fornito dal listone.

La sorpresa: Gustav Isaksen centrocampista Una delle novità più significative riguarda Gustav Isaksen, esterno offensivo classe 2001 della Lazio. Il danese, arrivato a Roma nell’estate 2023 dopo essersi messo in luce con il Midtjylland, è stato inserito nella lista come centrocampista. Una scelta inattesa, che potrebbe risultare strategica per molti fantallenatori: schierare un giocatore offensivo in un reparto tradizionalmente meno prolifico può offrire un vantaggio tattico importante in fase di punteggio.

Strategie e analisi per iniziare con il piede giusto Con il listone ora disponibile, i fantallenatori possono partire con l’analisi dettagliata dei reparti, la ricerca delle sorprese low-cost e la valutazione dei big in ottica rendimento. In questa fase, l’ottimizzazione del budget e la scelta dei ruoli chiave rappresentano gli aspetti decisivi per costruire una rosa equilibrata e vincente.

Per restare competitivi e aggiornati su modifiche al listone, consigli sui giocatori da seguire, e dritte sulle aste, è utile monitorare le fonti ufficiali di Leghe Fantacalcio, forum specializzati e portali sportivi.