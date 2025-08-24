Fabregas, conferenza post Como Lazio: «Una grande gara dove abbiamo espresso un buon calcio. Obiettivi? Dico che...» - Lazio News 24

Le parole in conferenza stampa di Fabregas dopo quella che è stata la gara Como Lazio

In conferenza stampa, l’allenatore Fabregas ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo Como Lazio.

LE DICHIARAZIONI – «Cambiamento c’è stato dopo il cooling break in Coppa Italia. Questa però è stata la partita più dominante della mia carriera, però l’esigenza si alza e dovevo dire quello che ho detto. Si è cambiato subito a metà primo tempo contro il Sudtirol, quando ho dovuto alzare un po’ la voce. Tutto il piano gara preparato con la Lazio è riuscita bene, ho giocato con il mister e so come lavora e pensa. Tutto è uscito molto molto bene. Non è facile quando si chiede così tanto come faccio io ma mi è piaciuta l’energia di tutti i subentrati. Da Sergi Roberto a Caqueret, ti cambia il mondo. Una buona gara a livello di continuità sono d’accordo, però è la mentalità. Si prende tempo. La prima volta che lo facciamo, sempre un pezzettino dopo l’altro e alla fine la squadra diventa forte. Non succede in un giorno, ma servono lavoro e pazienza. Non perché con i soldi si vince subito. C’è tanto lavoro dietro, con personalità, tecnica e tattica, anche a livello individuale. Per questo quando dico che mi piacerebbe una squadra senza partenze dal giorno 1 è perché si cresce velocemente. Stiamo lavorando sulla continuità. Fortunati sul gol annullato alla Lazio, abbiamo concesso poco. Ma nel gol di Castellanos la difesa deve partire prima. Ma sono contento»