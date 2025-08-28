 Fabregas torna sulla vittoria contro la Lazio: «Nel gol di Castellanos abbiamo sbagliato. Poi abbiamo fatto bene per coraggio»
Fabregas torna sulla vittoria contro la Lazio: «Nel gol di Castellanos abbiamo sbagliato. Poi abbiamo fatto bene per coraggio»

2 giorni ago

fabregas
Db Torino 25/10/2024 - campionato di calcio serie A / Torino-Como / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Cesc Fabregas

Fabregas torna sul successo contro la Lazio: «Nel gol di Castellanos abbiamo sbagliato. Poi abbiamo fatto bene per coraggio». Le sue parole

Alla vigilia della delicata trasferta al Renato Dall’Ara, il Como intensifica la preparazione presso il centro sportivo di Mozzate. La squadra lariana, neopromossa in Serie A dopo una stagione esaltante in cadetteria, è pronta ad affrontare il Bologna, formazione reduce da un ottimo avvio di campionato e considerata tra le più ostiche in casa propria.

In conferenza stampa, Cesc Fabregas – ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, oggi allenatore del Como – ha tracciato la rotta per la sfida. “Sarà una partita intensa, dovremo essere concentrati e sfruttare ogni occasione” ha dichiarato, sottolineando la necessità di mantenere alta la tensione per tutti i 90 minuti. L’allenatore spagnolo, campione del mondo con la Spagna nel 2010, sta plasmando una squadra organizzata, capace di alternare fasi di pressing alto a momenti di gestione del possesso.

PAROLE «Abbiamo rischiato con una linea a 4 statica. Nel gol di Castellanos abbiamo sbagliato, nel tempo di uscita. Un errore può costare tanto. Dopo di là è la partita che è andata bene. Abbiamo fatto bene per coraggio».

«Non crediamo di fare una settimana di allenamento, 7 su 7. Meglio due più partita, tre giorni forti e riposo. Mi piace molto la motivazione, mi piace dare giorni liberi e lavoro corto per riposare bene e ripartire. Con tanta energia, una squadra organizzata e sostenere questi ritmi nella stagione».

«Si deve preparare per vincere tre punti. All’inizio, nel mezzo e alla fine. Per trovare sempre soluzioni. Se uno è più stanco? Non importa, entra l’altro e si mangia il campo. La sensazione che ho avuto domenica. Però far entrare Morata, Caqueret, Sergi Roberto negli ultimi minuti pressando sugli avversari, questa deve essere la nostra forza».

