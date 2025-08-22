 Fabregas elogia la Lazio: «Affronteremo una squadra forte, ma noi dobbiamo essere all'altezza» - Lazio News 24
Fabregas elogia la Lazio: «Affronteremo una squadra forte, ma noi dobbiamo essere all'altezza»

4 ore ago

fabregas
Db Torino 25/10/2024 - campionato di calcio serie A / Torino-Como / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Cesc Fabregas

Fabregas, allenatore del Como, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la Lazio

A poco più di 48 ore dal fischio d’inizio della sfida tra Como e Lazio, che inaugurerà la stagione 2025/2026 di Serie A per entrambe le squadre, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei lariani, Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo ha voluto innanzitutto rendere omaggio al collega Maurizio Sarri, con cui ha condiviso un’esperienza significativa.

«Maurizio è una persona splendida – ha detto Fabregas – conservo un ricordo molto positivo di lui, sia dal punto di vista umano che professionale. In quei sei mesi mi ha insegnato davvero tanto. Gli sarò sempre grato: ogni volta che ci siamo incrociati mi ha trattato con grande rispetto. È un uomo limpido, con idee chiare, e alla lunga questo fa la differenza. La sua impronta su questa Lazio si vede. Non hanno stravolto la rosa, ma hanno recuperato giocatori chiave e sono tornati competitivi. Sarà una partita di altissimo livello».

Soffermandosi sull’importanza della gara, Fabregas ha voluto stemperare gli entusiasmi: «Alla prima giornata non parlerei di scontro diretto, e probabilmente nemmeno più avanti. Loro hanno una struttura solida, noi siamo ancora in fase di crescita. Hanno calciatori di grande valore ed esperienza».

Per quanto riguarda gli indisponibili del Como, l’allenatore ha fatto il punto della situazione: «Morata sta bene, si è ambientato e aumenterà progressivamente il minutaggio. Al momento lui e Douvikas si contendono una maglia. Dele Alli lavora ancora a parte, sta seguendo tutto Ludi. Diao ha sentito un fastidio vicino alla zona operata, ma gli esami hanno escluso problemi: dovrebbe tornare presto. Kuhn è rientrato, ma l’utilizzo dipenderà dai medici. Addai si allena individualmente. In generale sono soddisfatto dell’impegno di tutti».

Fabregas si è detto soddisfatto anche del mercato estivo: «Questa volta siamo partiti in anticipo rispetto allo scorso anno. Dopo 21 anni siamo alla seconda stagione consecutiva in Serie A: è un traguardo che dà continuità al progetto. La stabilità è fondamentale».

Infine, un chiarimento sugli obiettivi stagionali: «Spero di non doverlo ripetere ancora, ma nessuno qui ha parlato di Europa. Vogliamo crescere passo dopo passo. Se ci arriveremo, sarà una festa, ma oggi non è il nostro obiettivo. Il Como ha investito 100 milioni su giovani talenti: se ne vendiamo tre, possiamo reinvestire per altri cento. Crescere con calma è la strada giusta. I progressi ci sono, ora dobbiamo proseguire».

