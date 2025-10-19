Fabiani pre Atalanta Lazio: «Noi morale sempre alto. Sul mercato di gennaio...» - Lazio News 24

Lazio, le parole di Fabiani prima della sfida contro l’Atalanta. Ecco le dichiarazioni

Alla vigilia dell’importante sfida tra Lazio e Atalanta, il direttore sportivo Angelo Mariano Fabiani ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di DAZN e SKY, tracciando un quadro chiaro sulla situazione attuale della squadra biancoceleste. Le sue parole riflettono la volontà di tenere unito il gruppo nonostante le difficoltà incontrate nella prima parte della stagione.

Intervistato da DAZN, Fabiani ha sottolineato l’atteggiamento positivo dello spogliatoio: «Il morale è sempre stato alto, nonostante gli infortuni. Il gruppo ha risposto con maturità anche in situazioni di emergenza». Il dirigente della Lazio ha ammesso che i numerosi problemi fisici hanno costretto mister Sarri a soluzioni d’emergenza, ma ha anche ribadito la volontà di guardare avanti con fiducia. «Siamo partiti con qualche passo falso – ha detto Fabiani – ma la stagione è ancora lunga e il tempo per recuperare c’è».

Un altro tema caldo è stato il mercato di gennaio. Su questo punto, Fabiani è stato chiaro: «Non dobbiamo cercare alibi. Sarebbe irrispettoso verso chi ha dato tutto finora. A gennaio faremo le nostre valutazioni, ma solo se sarà necessario si interverrà. Il mercato non è una soluzione automatica, ma uno strumento da usare con intelligenza».

A SKY, il DS della Lazio ha ribadito la stessa linea di pensiero, parlando della difficile partenza in campionato e degli alti e bassi nelle prime giornate: «Siamo partiti male, ma ci sono stati segnali positivi. Serve equilibrio, in campo e fuori». Il riferimento è ai numerosi gol subiti rispetto agli 84 realizzati dalla squadra nella scorsa stagione, a dimostrazione di un potenziale offensivo che resta alto ma che deve essere supportato da una maggiore solidità difensiva.

Infine, Fabiani ha voluto rimarcare un concetto fondamentale: «Conosco solo una strada: il lavoro. Pensare positivo e affrontare ogni difficoltà con determinazione». Un messaggio forte, diretto alla tifoseria ma anche all’interno della società stessa, per ribadire che la Lazio vuole ritrovare compattezza e risultati senza perdere la propria identità.

Le parole di Fabiani sono il riflesso di una Lazio che non cerca scuse, ma soluzioni. E con il mercato alle porte, le prossime settimane saranno decisive per capire quali direzioni prenderà il progetto biancoceleste.

LEGGI ANCHE le ultimissime in casa Lazio