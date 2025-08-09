Fabiani con la Lazio: il ds ha accompagnato la squadra in Inghilterra. Il dirigente biancoceleste seguirà da vicino la squadra di Sarri

La Lazio è sbarcata in Inghilterra per affrontare l’ultimo, prestigioso test del suo precampionato. La squadra è volata ieri pomeriggio nel Lancashire, dove oggi alle 16:00 italiane sfiderà il Burnley al Turf Moor. Questa non è una semplice amichevole, ma un esame fondamentale che fornirà indicazioni cruciali a Maurizio Sarri in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 24 agosto alle 18:30 contro il Como. Il tecnico si aspetta di vedere significativi passi in avanti, una crescita tangibile rispetto alla tournée in Turchia che, sebbene abbia offerto spunti interessanti, ha anche evidenziato aspetti su cui lavorare.

Sarri vuole risposte soprattutto sul piano del gioco e dell’intensità. Contro un avversario di Premier League, fisico e organizzato, la Lazio dovrà dimostrare di aver assimilato meglio i meccanismi del tecnico, mostrando maggiore fluidità nella manovra e più cinismo in zona gol. È un’opportunità per valutare la condizione dei singoli e la tenuta collettiva a due settimane esatte dall’inizio della Serie A.

A rendere l’appuntamento ancora più significativo c’è la presenza sugli spalti di una figura chiave della dirigenza. Il direttore sportivo Angelo Fabiani ha infatti accompagnato la squadra in Inghilterra e assisterà di persona alla partita. La sua presenza è un segnale importante, specialmente dopo la parentesi in Sardegna e il recente, duro sfogo ai microfoni di Radio Radio, in cui aveva toccato temi caldi legati al mercato e alle dinamiche interne. Vederlo al fianco del gruppo in un momento così importante della preparazione testimonia la volontà di compattare l’ambiente e di osservare da vicino il lavoro della squadra, in attesa di sbloccare le operazioni di mercato necessarie per completare la rosa a disposizione di Sarri. La partita di oggi, dunque, vale doppio: per la squadra in campo e per la dirigenza in tribuna.