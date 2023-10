Fabiani a Mediaset: «Non esiste un caso Sarri, nessuno è contro nessuno. Estrapolati concetti dalla stampa». Le parole del ds

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Mediaset prima della gara di Champions col Celtic.

Le sue parole: «Oggi è importante ripartire dall’ottima prestazione contro l’Atletico Madrid. Al di là della rete di Provedel quella dell’Olimpico è stata un’ottima gara e speriamo di ripeterla questa sera. La squadra non è mai stata deludente dal punto di vista delle prestazioni, semmai è stata punita oltremisura da alcuni episodi ed errori che vanno corretti per cercare di recuperare in campionato. Io pompiere? Non c’è da fare il pompiere, non c’è da mediare nulla, semmai sono stati estrapolati alcuni concetti espressi in una dialettica calcistica dall’allenatore al termine della gara che si prestavano a qualche situazione interpretativa da parte della stampa ed è venuto un fuori un caso che non esiste. Non c’è Sarri contro Lotito, Lotito contro Sarri, nuovi contro vecchi. C’è un gruppo coeso e che vuole fare bene, il nostro presidente lo consociamo è una persona che tiene moltissimo alla squadra e alla propria gente e a volte esterna il disappunto, quando è costruttivo sprona tutti a fare meglio».