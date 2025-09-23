 Fabiani fa chiarezza sul caso Nuno Tavares: «Nessuna multa, ecco cosa è successo davvero»
Fabiani fa chiarezza sul caso Nuno Tavares: «Nessuna multa, ecco cosa è successo davvero»

Fabiani fa chiarezza sul caso Nuno Tavares: «Nessuna multa, ecco cosa è successo davvero»

2 ore ago

Fabiani
Fabiani

Fabiani fa chiarezza sul caso Nuno Tavares: «Nessuna multa, ecco cosa è successo davvero». Le parole del direttore sportivo biancoceleste

La società prova a gettare acqua sul fuoco, ma il “caso Tavares” continua a scuotere l’ambiente Lazio. Dopo l’errore fatale nel derby, il bisticcio in campo con Zaccagni e il successivo confronto nello spogliatoio, il club ha deciso di intervenire per definire la propria posizione ufficiale ed evitare ulteriori speculazioni.

A fare chiarezza, come riporta Il Messaggero, è stato il direttore sportivo Angelo Fabiani. Il dirigente ha smentito le voci più gravi circolate sul comportamento del terzino portoghese dopo la sostituzione all’intervallo e ha confermato che non verranno presi provvedimenti formali. Le sue parole mirano a separare l’errore tecnico, considerato perdonabile, dalla gestione della tensione. «Non è andato via dallo stadio. Alla fine era ovviamente arrabbiato e deluso, come tutti. Non ci sarà nessuna multa per un errore tecnico che può commettere chiunque in campo».

Nessuna multa, dunque. La linea della società è quella di non punire un errore di gioco. Tuttavia, questo non significa che l’episodio si chiuderà senza conseguenze. Se la punizione non sarà economica, potrebbe essere di natura tecnica. Maurizio Sarri, infatti, potrebbe decidere di inviare un messaggio forte a Tavares, escludendolo dall’undici titolare nella cruciale trasferta di lunedì contro il Genoa.

Parallelamente, andrà ricomposta la frattura all’interno dello spogliatoio. L’atteggiamento stizzito del giocatore non è piaciuto ai senatori del gruppo. Per questo, è più che mai immaginabile un chiarimento faccia a faccia tra Tavares e il capitano, Mattia Zaccagni, per chiudere definitivamente la questione e provare a ripartire uniti. La società perdona l’errore, ma ora la palla passa al campo e al dialogo tra compagni.

