Fabbian Lazio, sorpasso della Fiorentina! I dettagli dell’affare

Fabbian Lazio, la Fiorentina sta per concludere con il Bologna il passaggio del centrocampista alla corte di Vanoli. I dettagli dell’affare

Il calciomercato invernale del 2026 entra in una fase cruciale, regalando un improvviso cambio di scenario per uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Al centro dei riflettori c’è Giovanni Fabbian, il cui destino sembrava inizialmente colorarsi di biancoceleste. Tuttavia, la Lazio rischia seriamente di vedersi sfuggire l’obiettivo inseguito con tenacia in questa sessione: la Fiorentina ha infatti impresso un’accelerazione prepotente, portandosi in pole position per il gioiello del Bologna.

La strategia della Fiorentina per Fabbian

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, il club viola avrebbe trovato la chiave per convincere i felsinei. L’operazione per portare il giocatore a Firenze si basa su un investimento complessivo da 15 milioni di euro. La formula concordata tra le due società emiliana e toscana sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto, una soluzione che permette alla dirigenza gigliata di dilazionare il pagamento garantendo però ai felsinei la certezza dell’incasso. La trattativa è ormai alle battute finali, con colloqui diretti previsti già per la giornata di domani per definire gli ultimi dettagli burocratici.

L’accordo contrattuale con Fabbian

Il calciatore ha già espresso il proprio gradimento per il trasferimento alla corte di Paolo Vanoli, preferendo il progetto tecnico dei toscani rispetto alle altre lusinghe ricevute. La fiducia della Fiorentina nei confronti di Giovanni Fabbian è testimoniata dalla durata del contratto proposto: per il centrocampista classe 2003 è pronto un accordo a lunghissimo termine, con scadenza fissata al 2030.

Beffa Lazio e il futuro di Fabbian

Per la Lazio si prospetta una beffa difficile da digerire. I biancocelesti avevano individuato nel mediano rossoblù il rinforzo ideale per il centrocampo, ma l’indecisione nel chiudere l’accordo ha lasciato spazio all’inserimento vincente della viola. Se tutto procederà senza intoppi nei prossimi incontri, il centrocampista si prepara a vestire la maglia della Fiorentina, lasciando il capoluogo emiliano dopo stagioni di crescita costante. Le prossime ore saranno decisive per la firma definitiva che sancirà uno dei colpi più significativi di gennaio.

