Ex obiettivi Lazio, una nuova rivale punta forte su Nicolussi Caviglia. La situazione attuale - Lazio News 24

Ex obiettivi Lazio, dove andrà a finire Nicolussi Caviglia? Una nuova rivale è pronta a farlo suo

Il calciomercato continua a intrecciare destini, e tra gli intrecci più curiosi ci sono quelli legati agli ex obiettivi Lazio, giocatori che in passato erano finiti nel mirino del club biancoceleste ma che, per vari motivi, non sono mai approdati a Formello. Uno di questi è sicuramente Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 di proprietà della Juventus, attualmente in forza al Venezia. Il nome del giovane valdostano era stato valutato dalla Lazio già qualche sessione fa come possibile innesto per la mediana, ma poi le strategie di mercato si orientarono su altri profili.

Oggi, però, il centrocampista torna d’attualità, non per la Lazio, ma per il Bologna, che si sta muovendo concretamente per assicurarsi le sue prestazioni in vista della prossima stagione. Il club emiliano, come riportato da Tuttobolognaweb, ha inserito Nicolussi Caviglia nella lista dei rinforzi richiesti da Vincenzo Italiano, tecnico che stima molto il profilo del ragazzo per la sua intelligenza tattica e la capacità di adattarsi a diversi ruoli del centrocampo.

La scelta del Bologna riporta alla luce una dinamica comune nel calciomercato: giocatori che erano ex obiettivi Lazio ma che trovano nuove possibilità altrove. In questo caso, Nicolussi Caviglia, dopo un’esperienza positiva al Venezia in Serie B, sembra pronto al salto definitivo in una squadra di Serie A che punta su giovani da valorizzare. Il club rossoblù potrebbe affondare il colpo appena verrà definita la cessione di Nikola Moro, altro centrocampista vicino all’addio.

La Juventus, seppur non più proprietaria diretta del cartellino, mantiene un interesse nella trattativa grazie a una percentuale su un’eventuale futura rivendita, elemento che rende l’affare particolarmente articolato anche dal punto di vista economico.

Per la Lazio, Nicolussi resta solo uno degli ex obiettivi di un passato recente, simbolo delle tante piste battute e mai chiuse in un momento in cui il club biancoceleste, frenato da questioni societarie e limiti economici, ha spesso rinunciato a investire su giovani talenti italiani.

Ora il futuro del centrocampista valdostano sembra potersi scrivere sotto le Due Torri, mentre la Lazio osserva da lontano, alle prese con altri nomi e altri dossier ancora aperti.