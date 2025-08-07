Ex obiettivi Lazio, Fazzini spiega la scelta di andare alla Fiorentina rispetto che alla squadra viola - Lazio News 24

Ex obiettivi Lazio: Fazzini alla Fiorentina, il centrocampista svela i retroscena del trasferimento

Tra gli ex obiettivi Lazio torna a far parlare di sé Jacopo Fazzini, giovane centrocampista che negli scorsi mesi era stato accostato con insistenza al club biancoceleste. Il classe 2003, però, ha scelto un’altra strada e ha ufficialmente sposato il progetto Fiorentina. In una breve intervista rilasciata a Radio Bruno, il giocatore ha raccontato i dettagli del suo trasferimento in viola, smentendo indirettamente le voci che lo vedevano vicino alla Lazio.

Fazzini ha spiegato che la decisione di approdare a Firenze è arrivata in modo naturale e molto rapido:

«Quando il mio procuratore mi ha detto che c’era la possibilità di vestire la maglia viola ero in ritiro con la nazionale. C’erano anche altre situazioni, ma gli ho detto di andare dritto sulla Fiorentina, perché ci tenevo davvero a venire a Firenze», ha dichiarato.

Parole che sembrano allontanare definitivamente l’ipotesi biancoceleste, nonostante il nome del centrocampista fosse stato inserito nella lista dei desideri di Claudio Lotito e Angelo Fabiani. Il club romano, alla ricerca di giovani profili per rinnovare il centrocampo, aveva monitorato da vicino Fazzini, considerandolo uno dei prospetti italiani più interessanti della sua generazione.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, anche gli ex obiettivi Lazio finiscono per prendere altre strade. In questo caso, la volontà del giocatore di indossare la maglia viola ha avuto un peso determinante.

«Non ho detto niente a nessuno, nel giro di due giorni abbiamo fatto tutto. Avevo una gran voglia di cominciare, tanto che ho fatto meno vacanze per iniziare subito con il nuovo gruppo», ha aggiunto Fazzini, sottolineando l’entusiasmo per questa nuova avventura.

Il mancato approdo alla Lazio non rappresenta comunque un fallimento per la società capitolina, che continua a sondare altri profili simili. Ma il caso Fazzini evidenzia come, nella lista degli ex obiettivi Lazio, finiscono spesso giocatori di valore che, per scelta personale o per strategie di mercato, decidono di percorrere strade diverse.

Resta il rammarico per non aver portato a Formello un talento seguito con attenzione, ma il calciomercato offre sempre nuove occasioni, e la Lazio guarda già avanti, pronta a coglierle.