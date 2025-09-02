Ex obiettivi Lazio, Fabbian si racconta: «Voglio fare bene » - Lazio News 24

Ex obiettivi Lazio, Fabbian si racconta in azzurro: «Umiltà e sacrificio, il mio percorso fino alla Nazionale»

Tra i nomi che in passato erano finiti nel mirino di vari club italiani, Giovanni Fabbian è spesso stato citato tra i possibili ex obiettivi della Lazio. Oggi, il giovane centrocampista del Bologna è diventato realtà: convocato per la prima volta nella Nazionale maggiore, Fabbian ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, dove l’Italia prepara le sfide contro Estonia e Israele, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

«L’umiltà è ciò che voglio far emergere di più – ha esordito –. È un valore fondamentale nel calcio. Giocare per la Nazionale è un onore, un’emozione che vivo con orgoglio. Ho già vestito l’azzurro con le giovanili, ma essere qui è un’altra cosa».

Tra i giovani talenti italiani più corteggiati, Fabbian è stato anche un ex obiettivo della Lazio, che aveva sondato il terreno prima che il Bologna riuscisse a chiudere l’operazione. La crescita del centrocampista è stata costante, merito anche del lavoro con mister Italiano, a cui riconosce grande merito: «Mi sta aiutando tanto, lavoriamo sodo ogni settimana e mi dà consigli utili. Io cerco di applicarli, sia al Bologna che qui in Nazionale».

Il centrocampista ha poi raccontato del suo percorso fuori dal campo: «Studio economia all’università online. Penso sia importante pensare anche al futuro, perché la carriera di un calciatore non è lunga. Voglio essere preparato anche per ciò che verrà dopo».

Sulla possibilità di debuttare in azzurro: «Ce la metterò tutta, sono a completa disposizione del mister. Voglio godermi ogni momento, dare il massimo. Il gruppo è giovane, ma con grandi campioni: cerco di imparare da tutti loro».

Alla domanda sui ricordi legati alla Nazionale, Fabbian ha risposto: «Da bambino sognavo di vedere l’Italia ai Mondiali. Non esserci stati negli ultimi anni è stato un grande dispiacere. Ora tocca a noi riportare l’Italia dove merita».

Tra i tanti ex obiettivi della Lazio che hanno preso strade diverse, Fabbian è uno di quelli che stanno dimostrando di aver fatto la scelta giusta. Il suo presente è il Bologna, ma il futuro potrebbe ancora incrociare i destini di grandi club italiani.