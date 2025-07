Ex obiettivi Lazio, una rivale biancoceleste è pronta a fare suo Cutrone. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Ex obiettivi Lazio: Cutrone torna nel mirino del Genoa, idea per l’attacco di Vieira. La situazione

Tra i movimenti del mercato estivo, riemerge un nome già noto tra gli ex obiettivi Lazio: Patrick Cutrone, centravanti classe 1998 oggi in forza al Como. L’attaccante, accostato alla Lazio in più sessioni passate, è ora finito nel mirino del Genoa, che cerca rinforzi per il reparto offensivo da consegnare a mister Patrick Vieira.

L’ex punta del Milan, dopo un buon rendimento in Serie B con la maglia del Como, sta valutando il proprio futuro. L’arrivo di nuovi attaccanti tra le fila lariane potrebbe ridurne ulteriormente lo spazio in squadra, spingendolo così a considerare una nuova destinazione già in questa sessione di mercato. In questo contesto si inserisce l’interesse del Genoa, che osserva con attenzione le condizioni dell’operazione.

Cutrone, uno degli ex obiettivi Lazio in passato durante la gestione Inzaghi e poi brevemente accostato anche ai biancocelesti in epoca Sarri, potrebbe trovare nuova linfa in una squadra come il Genoa, in cerca di alternative affidabili in attacco. Il club rossoblù, infatti, vuole fornire a Vieira un profilo pronto e con esperienza nel campionato italiano, capace di integrarsi rapidamente nel nuovo progetto tecnico.

Il Genoa ha già avviato i primi contatti per sondare la disponibilità del giocatore e del Como, anche se al momento non si parla ancora di una trattativa formale. L’idea, però, resta concreta, anche perché Cutrone potrebbe rappresentare una soluzione low-cost con potenziale rendimento immediato. Non è escluso che, nei prossimi giorni, possano esserci sviluppi più decisi.

Il nome di Cutrone torna così ad animare il mercato, rientrando tra quei profili considerati ex obiettivi Lazio che continuano a circolare in Serie A. Sebbene il club biancoceleste abbia fatto altre scelte per l’attacco, il percorso del centravanti resta seguito con interesse dagli addetti ai lavori, visto il suo potenziale mai del tutto esploso.

In attesa di capire le intenzioni definitive del Como e del Genoa, il futuro di Cutrone resta in bilico. Ma una cosa è certa: tra gli ex obiettivi Lazio, il suo nome è ancora tra i più attivi e potrebbe presto trovare una nuova collocazione nella massima serie.