Ex Lazio, Escalante segna la prima rete con la maglia dell’Alaves

Gonzalo Escalante, centrocampista ex Lazio, ha realizzato la prima rete con la maglia dell’Alaves contro il Getafe

Parte bene l’avventura di Gonzalo Escalante con la maglia dell’Alaves. L’ex centrocampista della Lazio ha infatti realizzato una delle due reti con le quali gli spagnoli hanno raggiunto il pareggio contro il Getafe.

Un punto importante per la lotta salvezza: la lotta per non retrocedere in Spagna è sempre più accesa.