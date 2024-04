Ex Lazio, Caicedo a caccia di una nuova avventura: ecco dove si sarebbe proposto l’attaccante. Tutti i dettagli

L’ex Lazio, Felipe Caicedo è a caccia di un’altra esperienza. L’attaccante, dopo aver vestito la maglia dell’Abha Club nella stagione 2022/2023, si sta allenando da un anno alla ricerca di una nuova occasione e sembrerebbe averla trovata.

Secondo quanto riporta elfutbloero.com, il giocatore si sarebbe proposto al Cruz Azul, club messicano con sede a Città del Messico, per concludere con la maglia blu indosso la stagione. Una candidatura molto apprezzata in società e nell’ambiente che, però, non sembrerebbe aver convinto l’allenatore Martin Anselmi.