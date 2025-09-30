Ex Lazio, Baroni rischia l'esonero al Torino: risultati fatali per il tecnico granata - Lazio News 24

Torino in crisi: panchina di Baroni a rischio e tifosi in rivolta, con lo spettro degli Ex Lazio

Il Torino non riesce a trovare la svolta e perde ancora, questa volta 2-1 contro il Parma, in una partita che lascia molti dubbi sulla tenuta della squadra. La classifica continua a preoccupare e la panchina di Marco Baroni inizia seriamente a traballare, alimentando le proteste di una tifoseria sempre più delusa dalla gestione tecnica e dirigenziale.

La crisi del Torino si fa sempre più profonda e, come riportato da Tuttosport, il rischio di un cambio di allenatore diventa sempre più concreto: «Baroni comincia a rischiare: inevitabile. Classifica pericolosissima. Peggior attacco e peggior difesa del campionato. Granata appena due punti sopra la zona retrocessione». Queste parole descrivono una situazione difficile, con una squadra incapace di reagire e di trovare quel carattere necessario per invertire la rotta.

Il calendario che aspetta il Torino nelle prossime settimane non offre certo un respiro: sabato infatti la squadra di Baroni affronterà la Lazio all’Olimpico di Roma, una sfida che potrebbe essere decisiva per il destino dell’allenatore granata. A seguire, al Grande Torino arriverà il Napoli, altro avversario di livello assoluto che rischia di mettere ulteriormente in difficoltà la squadra.

Un altro elemento di tensione per i tifosi è rappresentato dagli ex calciatori che hanno vestito la maglia della Lazio e che ora sono coinvolti in queste sfide delicate. Gli Ex Lazio spesso vengono ricordati per la loro esperienza e per il ruolo che potrebbero giocare in queste partite chiave. La sfida tra Torino e Lazio mette quindi in evidenza anche un confronto indiretto tra passato e presente, con molti occhi puntati proprio sugli ex biancocelesti.

Inoltre, la frustrazione della tifoseria è palpabile e le proteste verso la dirigenza – rappresentata dal presidente Urbano Cairo e dal direttore sportivo Vagnati – si fanno sempre più forti. Molti sostenitori chiedono cambiamenti immediati per evitare una stagione che rischia di trasformarsi in un incubo.

Il Torino, con il peggior attacco e la peggior difesa del campionato, si trova ora a un bivio cruciale. Serve una scossa importante, anche a livello di motivazioni, per evitare di sprofondare ulteriormente in zona retrocessione. La prossima partita contro la Lazio potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per il futuro di Baroni e dell’intera squadra.