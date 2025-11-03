Esonero Pioli, l’avventura dell’ex tecnico della Lazio sulla panchina della viola è ormai ai titoli di coda: cosa filtra

Esonero Pioli, cala il sipario sulla seconda avventura gigliata: le ultime indiscrezioni. Le ultimissime notizie sull’ex Lazio

Mentre a San Siro sta per riprendere il secondo tempo di Milan-Roma, da Firenze arriva una notizia destinata a scuotere l’intera Serie A: Stefano Pioli, ex Lazio tra le altre, sarebbe ormai vicinissimo all’esonero dopo il ko interno per 0-1 contro il Lecce.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, la situazione in casa viola è diventata insostenibile. I numeri parlano chiaro: quattro pareggi, sei sconfitte e appena quattro punti conquistati nelle prime dieci giornate. Una striscia di dieci partite senza vittorie che ha fatto precipitare la Fiorentina in una posizione di classifica drammatica, ben lontana dalle ambizioni estive.

L’ultima sconfitta al Franchi contro il Lecce ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi, ormai esasperati da una squadra incapace di esprimere gioco e risultati nonostante una rosa di qualità. La fiducia “a tempo” concessa a Pioli poche settimane fa sembra essersi definitivamente esaurita: l’esonero appare l’unica soluzione per provare a rianimare una stagione nata sotto i peggiori auspici.

Nelle prossime ore sono attese le comunicazioni ufficiali del club, ma il destino dell’allenatore – tornato quest’anno sulla panchina viola – sembra ormai segnato. La sconfitta contro il Lecce rischia di essere stata l’ultima pagina della sua seconda avventura gigliata.

