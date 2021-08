Empoli Lazio: squadra in partenza per la Toscana – VIDEO

La Lazio ha raggiunto la Stazione Termini per partire alla volta di Empoli: domani la prima giornata di campionato contro l’Empoli

Si parte. Domani sera la Lazio giocherà alle 20:45 al Castellani in uno dei quattro anticipi della prima giornata di Serie A. In questi minuti la squadra ha raggiunto la Stazione di Termini per raggiungere Firenze via treno, poi da lì il viaggio proseguirà in pullman.

