Giaccherini: «Debacle per la Lazio, non trova stabilità»

Emanuele Giaccherini ha parlato nell’immediato post-partita di Verona-Lazio: ecco tutte le sue dichiarazioni

Emanuele Giaccherini, ex attaccante di Juventus e Bologna tra le altre, ha parlato a DAZN nel post-partita di Verona–Lazio. Queste le considerazioni rispetto ad una gara nella quale i biancocelesti hanno sofferto il dinamismo dei padroni di casa fin dai primi minuti:

«Debacle per la Lazio. vince il derby, perde a Bologna. vince con l’Inter, oggi crolla a Verona. Non so se nell’atteggiamento o nell’approccio alle partite dopo una grandissima vittoria viene una sonora sconfitta».