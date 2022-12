Eliminazione Uruguay, Vecino non nasconde l’amarezza – FOTO

Matias Vecino non nasconde l’amarezza e la delusione per l’eliminazione dell” Uruguay da Qatar 2022: il suo post social

«Con tanto dolore e amarezza è ora di dire addio a questo Mondiale! Sicuramente non è stato il Mondiale che sognavamo e per il quale ci siamo preparati tanto, ma il calcio è così!

Le ingiustizie vissute nella partita di ieri lasciano una ferita ancora maggiore! Sempre a testa alta, perché nel giusto o nell’errore abbiamo dato tutti il massimo in ogni momento! URUGUAY OGGI E SEMPRE», questo quanto scritto dal giocatore sul suo profilo Instagram.