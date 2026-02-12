Donati: «Gattuso è l’uomo giusto per la nostra Nazionale. Ci sono tanti giovani e penso che…»

Massimo Donati, ex allenatore della Sampdoria, ha parlato in esclusiva a CalcioNews della Nazionale del CT Gennaro Gattuso e non solo

Massimo Donati ha concesso una lunga intervista ai colleghi di CalcioNews nel corso della quale ha parlato dell’Italia e delle possibili convocazioni dei giovani. Le sue parole:

GIOVANI – «Pochi dubbi anche perchè bisogna essere super ottimisti in merito e super convinti di farcela. Gattuso è ovviamente l’uomo giusto perchè dal punto di vista caratteriale e dal punto di vista emotivo riesce a tirar fuori il meglio dai propri giocatori. Non sarà semplice però abbiamo nelle corde, nelle gambe e nei piedi la possibilità di qualificarci. Quindi senza dubbio ha gli uomini per affrontare queste partite nella migliore condizione possibile, soprattutto a livello mentale. Per quanto riguarda i giovani ce ne sono tanti. L’anno scorso vedevo Vergara e mi impressionava per come giocava. A me che lo andavo a vedere dal vivo dicevano fosse un pò discontinuo, come se facesse una partita bene e due no, però le qualità c’erano. E’ ovvio che poi bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Bisogna metterli in campo e farli giocare, dargli la possibilità di sbagliare una partita se si vede il talento. Secondo me ce ne sono tanti di giovani, anche scendendo di categoria in B o in C, che possono fare bene».

