Ex Lazio, Dino Zoff: «Ecco come dove essere il portiere perfetto» - Lazio News 24

Dino Zoff, ex allenatore della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione

Dino Zoff, una vera leggenda del calcio italiano, rimane una figura simbolo di serietà, professionalità e carisma nel mondo dello sport. Capitano dell’Italia che vinse la Coppa del Mondo a quarant’anni, Zoff è un monumento vivente della storia del calcio. Di recente, ha voluto esprimere la sua opinione sulla situazione che ha animato l’estate calcistica, soprattutto per la Lazio e l’intero panorama italiano: la vicenda di Gianluigi Donnarumma, rimasto senza squadra per due settimane dopo l’addio al PSG.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore della Nazionale ha analizzato la situazione con la saggezza e l’esperienza di chi conosce bene la pressione e le sfide del ruolo di portiere, difendendo con forza il valore di Donnarumma, considerato da molti il suo erede naturale.

Riguardo al fatto che Donnarumma sia rimasto senza squadra per un periodo così lungo, Zoff ha espresso stupore: “Non me lo spiego, soprattutto dopo la stagione straordinaria che ha fatto, culminata con la vittoria della Champions League, in cui le sue parate sono state decisive. A meno che non ci siano motivi nascosti, è difficile capire.”

Sulla scelta di Luis Enrique, tecnico del Barcellona, che avrebbe voluto un portiere più bravo con i piedi, Zoff ha una posizione chiara: “Prima di tutto serve un portiere che sappia parare. Se poi è anche bravo con i piedi, è un plus, ma non penso che questo sia l’aspetto decisivo. Non siamo di fronte a un ‘Platini in porta’.”

Sul futuro di Donnarumma al Manchester City, squadra di Pep Guardiola, Zoff ha commentato con prudenza: “Sarà un’esperienza diversa e importante. Non posso entrare nella testa di un allenatore come Luis Enrique, che ha appena vinto la Champions.”

Zoff sottolinea inoltre quanto sarebbe stato un problema serio per la Nazionale se Donnarumma fosse rimasto senza squadra. “Come può un portiere di quel livello non trovare una squadra? Sarebbe stato un bel problema per la Nazionale.”

Infine, sulla situazione dei portieri azzurri sotto la guida di Gattuso, Zoff è fiducioso: “La Nazionale ha diversi portieri validi come Vicario, Meret, Carnesecchi e forse Di Gregorio. Non siamo messi male. Gattuso sceglierà la gerarchia, ma storicamente i nostri problemi non sono mai stati in porta.”

La vicenda di Donnarumma continua a tenere alta l’attenzione, e il giudizio di una leggenda come Dino Zoff aggiunge un punto di vista prezioso, che invita a riflettere anche in casa Lazio e oltre.