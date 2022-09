Difficoltà in mediana, Sarri studia la soluzione: ipotesi Vecino regista

La Lazio sta trovando alcune difficoltà in mediana, Sarri potrebbe risolverle inserendo Vecino in regia

In questo inizio di stagione, Maurizio Sarri non ha ancora trovato un vero e proprio padrone della cabina di regia della Lazio. Cataldi si sta impegnando in fase di impostazione, ma per reggere la presenza combinata di Milinkovic e Luis Alberto manca quella fisicità che riusciva a dare Lucas Leiva.

Marcos Antonio non si è ancora integrato al 100% e per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri starebbe pensando di inserire Matia Vecino come regista. Nel finale di partita contro il Napoli, l’uruguaiano ha giocato in quella posizione e la sua esperienza potrebbe permettergli di essere il jolly di cui la Lazio ha bisogno.