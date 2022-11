Zanetti: «Infortunio Correa non casuale. E sui calendari...»

Il vice presidente dell’Inter Zanetti ha rilasciato un’interessante intervista, toccando tantissimi temi. Queste le sue parole

Il vice presidente dell’Inter Zanetti ha rilasciato un’interessante intervista, toccando tantissimi temi. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Nacion:

«I giocatori arrivano a questi Mondiali con una certa saturazione, perché praticamente hanno giocato ogni 3-4 giorni fra ottobre e novembre. E tutti giocano in squadre che sono obbligate a vincere, con le aspettative e le pressioni che questo rappresenta. Sarà un Mondiale strano, perché mai si è giocato al termine dell’anno solare, a metà della stagione per gli europei, con una serie di partite compresse in poche settimane. Per questo non possono essere state casualità la serie di lesioni che purtroppo hanno colpito Lo Celso, Nico Gonzalez e Joaquin Correa».