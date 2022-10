Marchegiani: «Nella Lazio funziona tutto alla perfezione»

Marchegiani ha analizzato la bella vittoria della Lazio sul campo dell’Atalanta. Questa le parole dell’ex portiere

«Assenza di Immobile? Immaginavo che Sarri fosse in grado di rimediare a queste assenze che sembrano determinanti. Infatti ce lo aveva già dimostrato con il Napoli. Con l’infortunio di Milik, trasforma Mertens nel capocannoniere del campionato, un centravanti fortissimo con caratteristiche diverse. Felipe Anderson ha fatto quello. Ha detto di aver scelto lui, perché attacca la profondità meglio di Pedro. Non a caso il primo gol nasce con il brasiliano fuori dall’area di rigore e i due esterni che crossano e chiudono l’azione. Nella Lazio funziona tutto. La forza di questa squadra in questo momento è la difesa. Ti dà la sicurezza che basta un gol per vincere la partita».